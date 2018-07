, lancia l'allarme, l'ennesimo, sulla scarsezza di mezzi e uomini in provincia di Catania e, dunque, sulle difficoltà che si avrebbero in caso di roghi estesi e prolungati come accaduto ne l Paese "culla della civiltà". “Fortunatmante, solo il caso scongiura la tragedia - tuona Barbagallo. Ad oggi in Sicilia con mezzi obsoleti e pochi e senza personale abbiamo sempre grossi problemi a fronteggiare incendi boschivi e varie emergenze, siamo sotto organico e dimenticati dalle istituzioni e, ogni qualvolta passa l'evento, si spengono i riflettori". E come dare torto al sindacalista che, da anni, denuncia lo stato di cose e, da altrettanto tempo, non riceve risposta. "In caso di evento di grande proporzioni - continua - non possiamo intervenire con pochi uomini e mezzi antiquati (ricordiamo che, in due occasioni - giugno e luglio- abbiamo dovuto chiedere aiuto addirittura ad altre regioni)."La Usb Sicilia, ha consegnato vari documenti al ministro degli Interni, Matteo Salvini, al presidente della Regione Musumeci e al sottosegretario per l’Interno Stefano Candiani per segnalare le grosse criticità dell'isola, ed in generale anche dello stato di criticità in cui versano i vigili del fuoco italiani. Poco organico, in attesa dello sblocco delle assunzioni del personale precario, e mezzi vecchi, inefficienti e comunque insufficienti.da altre regioni, la Sicilia per peculiarità di territorio deve poter fronteggiare da se le emergenze, poi semmai, in seguito - speriamo mai- potrebbero arrivare le colonne mobili nazionali! Messina, Catania, Siracusa, Palermo, hanno territori a rischio e distanze proibitive a causa anche Delle comunicazioni obsolete! Noi vogliamo sicurezza - conclude - per la popolazione e per i lavoratori".