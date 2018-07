. Una mattinata infernale per gli utente delle poste etnee a causa della protesta degli addetti in stato di agitazione. Con tanto di scuse preventive affidate a un volantino che non placano però i malumori per i disagi. Un lettore, tra ieri e oggi, ne ha "girate quattro trovando sempre la stessa situazione di caos". Tra "lo sciopero e le ferie gli uffici si sono svuotati di personale": "due o tre addetti per ufficio" accolgono i clienti agli sportelli. Il lettore grazie alla prenotazione tramite cellulare è riuscito in un'ora a sbrigare la commissione con un ritardo di circa 20 minuti, chi si è affidato alla classica fila avrebbe atteso in media tre ore.