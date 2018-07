, hanno tratto in arresto, in centro città, in corso Vittorio Emanuele II, Burgos Duras Aneury de Jesus (cl.1983), nazionalità dominicana e domiciliato a Catania, che trasportava 125 grammi di cocaina e un coltello a scatto con lama da 11 cm.Finanziaria di Catania hanno sottoposto a controllo, lungo una delle vie principali cittadine, l’autovettura guidata dal soggetto straniero rinvenendo, occultati sotto il sedile all’interno di sacchetti neri di cellophane, 120 grammi di cocaina e un coltello. La successiva perquisizione domiciliare effettuata nell’abitazione del dominicano sita in Catania nei pressi di Piazza Carlo Alberto di Savoia permetteva di rinvenire ulteriori 5 grammi di cocaina., nella vendita al dettaglio, oltre 100.000 euro. Informata la Procura della Repubblica, il cittadino della Repubblica dominicana tratto in arresto è stato collocato agli arresti domiciliari fino al processo per direttissima, celebratosi il 20 luglio, nel quale veniva confermata la misura cautelare.