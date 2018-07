Dopo avere tenuto il timone delle soprintendenze di Caltanissetta, Ragusa e Siracusa la professoressa Rosalba Panvini approda nella sua Catania. Archeologa e docente all’Università di Catania, Panvini può vantare un curriculum di altissimo profilo che spazia dalla direzione della Sezione Archeologica e poi Servizio II per i Beni Archeologici della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta e dei Musei di Caltanissetta, Marianopoli e Gela all’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana conferitole dalla più alata carica dello Stato nel 2011.L’incarico dirigenziale è stato conferito dall’assessore ai Beni Culturali e all’Identità siciliana, Sebastiano Tusa. “All’esame comparato dei curricula la dirigente di terza fascia” - si legge nella delibera, la professoressa Panvini, dirigente di terza fascia, è risultata la più idenea per “attitudini e capacità professionali”. “Titolo di studio e anzianità di servizio” hanno fatto il resto facendo sì che la dottoressa risultasse “il dirigente più idoneo a ricoprire il ruolo”. Panvini prende il posto di Maria Grazia Patanè andata in pensione. Per l’insediamento della nuova sovrintendente bisognerà attendere il mese di Settembre.