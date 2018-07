Francesco Patrocelli, la scorsa settimana, è stato arrestato dai militari con l'accusa di detenzione di droga ai fini dello spaccio. Il giovane, già sottoposto ai domiciliari per furto, ha spiegato alla magistratura che lo stupefacente era destinato ad uso personale. La giudice Apostolico ha convalidato l'arresto di Patrocelli, difeso dall'avvocato Dario Perna, ma ha disposto la remissione in libertà non ravvisando elementi sufficienti alla misura cautelare. Patrocelli resta, dunque, ai domiciliari unicamente per il provvedimento del Tribunale di Messina per furto.