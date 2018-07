ammesso da INVITALIA S.p.A. attraverso lo strumento del Contratto di sviluppo, nella particolare procedura dell’Accordo di sviluppo. L’obiettivo è potenziare la capacità produttiva del sito di Catania tramite l’impianto M9 e, nel medesimo sito, introdurre tecnologie innovative. Il Contratto di Sviluppo è stato siglato tra il Ministero dello Sviluppo Economico, INVITALIA, STMicroelectronics s.r.l., il Cnr-Imm e l’Università degll studi di Catania.e destinate al progetto di investimento in ricerca e innovazione dello stabilimento catanese – che ha quasi 1000 ricercatori - ammonta a 37,8 milioni di euro nella forma di contributo a fondo perduto. Di questi,18,5 milioni di euro sono destinati al progetto di investimento produttivo e 19,3 a quello di ricerca e sviluppo sperimentale.Il progetto, di durata pluriennale, supporta anche l’investimento in ricerca e sviluppo –tecnologica e di prodotto- di materiali compositi chiave per il veicolo elettrico e per l’Industria 4.0.Finanziano infatti le imprese che fanno grandi investimenti e, quindi, quelli che hanno il maggiore impatto in termini di sviluppo economico e occupazionale sul territorio dell’azienda. INVITALIA attraverso i Contratti di sviluppo ha già finanziato oltre 130 iniziative, creato, o salvaguardato, quasi 69.000 posti di lavoro, attivato investimenti per più di 4,7 miliardi di euro. È uno strumento che viene utilizzato su tutto il territorio nazionale e, a Catania, il Cds ammesso per STMicroelectronics ha potuto usufruire della speciale procedura che è l’Accordo di sviluppo perché gli esperti della nostra Agenzia hanno ritenuto che il progetto fosse capace di incoraggiare i progetti di rilevanza strategica, con un buon impatto occupazionale e anche in grado di attrarre investimenti esteri”.riguarda un’iniziativa di investimento che dimostra come anche nel Mezzogiorno si possa attivare il circolo virtuoso innovazione - crescita - inclusione dei giovani nel mondo del lavoro. Si tratta, come già annunciato, di un investimento complessivo pluriennale di circa 270 milioni di dollari, per produrre con nuove tecnologie innovative, come quella su Carburo di Silicio, componenti a servizio di applicazioni avanzate, come l’auto elettrica e la manifattura intelligente. Questa evoluzione proietta nel futuro l’enorme lavoro compiuto nel sito di Catania di STMicroelectronics dove l’occupazione è in crescita e qualificata con circa 200 assunzioni negli ultimi 18 mesi di cui gran parte laureati e PhD. Oggi il sito di Catania è l’unico al mondo in grado di produrre in grandi volumi prodotti tecnologicamente di frontiera, come quelli basati sul Carburo di Silicio, grazie al lavoro e alla qualità delle nostre persone e all’intensità dei nostri investimenti in Ricerca e Sviluppo”."Per l’Ateneo si tratta di un ulteriore accordo che rafforza, nell’ambito della “terza missione”, il rapporto con istituzioni ed enti di ricerca del territorio, per favorire le attività dei nostri ricercatori e l’ingresso degli studenti nel mondo del lavoro. L’Università di Catania parteciperà al progetto con ricercatori e docenti dei dipartimenti di Fisica e Astronomia e di Ingegneria elettrica, elettronica e informatica, a dimostrazione dell’importanza delle sue infrastrutture e della preparazione dei nostri ricercatori in questi settori di attività".