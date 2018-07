al km 19,3 (Innesto con autostrada Catania - Siracusa). I lavori prevedono la sostituzione, in entrambe le direzioni, delle barriere lungo lo spartitraffico e, in tratti saltuari, anche di quelle laterali, con nuove barriere aventi medesime caratteristiche di quelle presenti sull’autostrada Catania-Siracusa.durata pari a 485 giorni. L’appalto verrà aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, assegnando un massimo di 30 punti al prezzo e un massimo di 70 punti alla componente qualitativa, con la finalità di valorizzare pienamente la qualità delle offerte. Anas ha aderito al Protocollo d’Intesa tra le Prefetture della Regione Sicilia del 14 Novembre 2016, per garantire il rispetto della legalità nei cantieri.