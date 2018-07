Nello specifico, intorno alle ore 20,00 il G.G. si è recato nell'abitazione della madre, dove ha avuto inizio un forte lite. Il figlio avrebbe cominciato a urlarle contro che qualora, la donna, non gli avesse dato cento euro l’avrebbe ammazzata. "Se non mi dai 100 euro t'ammazzo", questa la frase che il giovane avrebbe pronunciato.

Si tratta di un giovane pregiudicato catanese G. G. (classe 1994) arrestato ieri dalla Polizia di Stato per tentata estorsione.in preda ad uno stato di forte agitazione, afferra una spranga di ferro e danneggia l’automobile della donna, mandandone in frantumi i finestrini., i poliziotti intervenuti, hanno tratto in arresto il G. G. che, su disposizione del P.M. di turno, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.