È quanto scoperto dai militari del comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito delle attività volte alla tutela del gioco legale. La struttura è stata sottoposta.monitor, hardware e denaro contante al gestore del locale sprovvisto di autorizzazioni di P.S., il quale accettava scommesse sportive e virtuali on-line su piattaforme non autorizzate dall’amministrazione dei Monopoli di Stato.(la quale, attraverso la connessione telematica, permette il gioco su casinò virtuali gestiti da operatori illegali).accertare anche delle ulteriori violazioni alla normativa sulla tutela del diritto d’autore per effetto dell’istallazione e utilizzo di copie contraffatte del sistema operativo e la mancata installazione di registratore di cassa.oltre alla citata strumentazione, i finanzieri hanno sottoposto a sequestro preventivo l’intero locale, segnalando il gestore all’autorità giudiziaria di Catania per i diversi reati accertati e, in particolare, per esercizio abusivo e organizzazione di pubbliche scommesse sportive, reato previsto dall’art. 4 della L. n.401/89. Al titolare è stata elevata una sanzione di 70.000 euro.