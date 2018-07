Catania - Ennesimo sfregio all'altarino dedicato a Sant'Agata in via Dusmett. Nonostante il restauro, nonostante la copertura in vetro infrangibile, i vandali riescono ancora una volta a colpire uno dei simboli della Catania devota e non. Stavolta non si tratta di letame umano. Saranno tuttavia le telecamere a far luce sull'episodio.