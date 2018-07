CATANIA – Prima lunghe code, poi un incidente, adesso l'inizio degli incolonnamenti verso Catania per il rientro. Giornata da bollino rosso sulla Catania Messina in entrambe le direzioni. GLI AGGIORNAMENTI17.27 Code per 4 chilometri in corrispondenza del casello di San Gregorio16.32 Code per 3,5 Km in corrispondenza dell'uscita San Gregorio di Catania "causa traffico intenso"16.12 Segnalate code per 2 km all'uscita San Gregorio di Catania.Alle 9 sono state segnalate code verso Taormina. Pochi minuti dopo, incolonnamenti nello svincolo san Gregorio – Allacciamento A18. Alle 10.00 nuova segnalazione di incolonnamenti allo svincolo Taormina con uscita consigliata Giardini Naxos, traffico paralizzato anche a Roccalumera.Alle 12.39 è stato segnalato un grave incidente tra Acireale e Giarre in direzione Messina.IN AGGIORNAMENTO