CATANIA – Prima lunghe code, poi un incidente, adesso l'inizio degli incolonnamenti verso Catania per il rientro. Giornata da bollino rosso sulla Catania Messina in entrambe le direzioni. GLI AGGIORNAMENTI16.32 Code per 3,5 Km in corrispondenza dell'uscita San Gregorio di Catania "causa traffico intenso"16.12 Segnalate code per 2 km all'uscita San Gregorio di Catania.Alle 9 sono state segnalate code verso Taormina. Pochi minuti dopo, incolonnamenti nello svincolo san Gregorio – Allacciamento A18. Alle 10.00 nuova segnalazione di incolonnamenti allo svincolo Taormina con uscita consigliata Giardini Naxos, traffico paralizzato anche a Roccalumera.Alle 12.39 è stato segnalato un grave incidente tra Acireale e Giarre in direzione Messina.IN AGGIORNAMENTO