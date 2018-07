Si aggirava a piedi nei pressi della filiale del Banco Popolare Siciliano di Via Marconi a Gravina di Catania, quando i militari di pattuglia, insospettendosi, lo hanno fermato per identificarlo.

arrestato nella flagranza il 44enne Domenico Giordano di Casalnuovo di Napoli, poiché ritenuto responsabile di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.ll’interno di un borsello gli è stata trovata una carta di identità – presumibilmente facente parte di un blocco di documenti in bianco rubati in qualche ufficio anagrafe del territorio italiano - sulla quale aveva apposto la propria foto e trascritto delle false generalità, reinventandosi come un sedicente imprenditore di Sorrento (NA).Il documento è stato sequestrato mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato trattenuto in camera di sicurezza.