del nosocomio, hanno riacceso le polemiche e fatto riaffiorare vecchie preoccupazioni. Il nuovo piano sanità prevedrebbe infatti delle ulteriori modifiche penalizzanti per la struttura ospedaliera, che da tre anni a questa parte è stata già privata di importanti reparti, quali ostetricia e pediatria. Intanto oggi si è tenuto un incontro a Palermo con l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza e la partecipazione del Comitato “Difendiamo l’Ospedale” di Paternò. Nel corso dell'incontro si è parlato della necessità di salvare alcuni reparti e di aumentare i posti letto. Ecco la nota stampa diffusa dal comitato a conclusione della riunione.vuti questa mattina a Catania, insieme abbiamo parlato delle nostre proposte avanzate in commissione regionale sanità, giovedì scorso, ed anche lui si è dimostrato favorevole nel sostenerle.” A parlare sono i componenti del comitato “Difendiamo l’Ospedale”, Grazia Scavo e Orazio Lopis, All’incontro erano presenti anche il consigliere comunale Anthony Distefano e il deputato regionale Gaetano Galvagno. “Per noi, per l’intera comunità del comprensorio paternese - continuano i componenti del comitato - è la fine di privazioni di servizi, continui depotenziamenti, richieste inascoltate. Ora attendiamo la riunione di martedì prossimo della commissione regionale sanità che, secondo gli impegni che ha assunto nei confronti del comitato, apporterà delle modifiche al piano, prevedendo 10 posti letto (rispetto agli attuali 6 come previsto dal piano approvato dalla giunta regionale) per l’unità operativa di chirurgia, il salvataggio dell’unità operativa di otorinolaringoiatria e del reparto di psichiatria. La nostra attenzione resterà massima, come lo è sempre stata in questi anni. C’è la necessità ora di attendere il via libera del Ministero alla Sanità, ed è per questo che fin da ora facciamo appello al Ministro Giulia Grillo, dimostratasi sensibile e vicina al nosocomio paternese. È una battaglia che non combattiamo più da soli. Ci sentiamo più forti perché consapevoli di avere un governo regionale e una commissione regionale alla sanità al fianco dei cittadini. In passato, purtroppo, non è stato cosi. Siamo rimasti sempre inascoltati. Vogliamo infine ringraziare il deputato regionale Gaetano Galvagno per aver sposato la nostra battaglia.”