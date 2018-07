È stata costituita mercoledì scorso l’ALS MCL Sicilia, l’associazione

che afferma la solidarietà fra i lavoratori e i cittadini di ogni appartenenza sociale e l’abbattimento di ogni iniqua discriminazione tra popoli, etnie e fedi religiose.

Presenti numerosi dirigenti provinciali e regionali di MCL Sicilia e tutti i rappresentanti di ALS MCL provinciali e territoriali costituiti nel territorio siciliano, tra cui il Presidente regionale, Fortunato Romano; il Segretario regionale, Giorgio D’Antoni; e il Responsabile regionale dei servizi, Cipriano Sciacca.

Eletti nella veste di presidente dell’ALS MCL Sicilia, Paolo Ragusa; il Vice Presidente nella persona di Angela Barone; e Gaetano Drago nel ruolo di Segretario, che insieme al Comitato Esecutivo rimarranno in carica 4 anni dalla nomina.

«Oggi, tirandoci fuori da ogni furore ideologico, vogliamo mettere in luce la necessità di rilanciare le politiche di integrazione, completamente cancellate dall’agenda politica del Paese. Mentre di fatto si è arrestata ogni forma di “emergenza sbarchi” ciò che serve è pensare a nuove iniziative utili a integrare con casa, istruzione e lavoro le persone che approdate sulla nostra terra sono impegnate a fare ripartire il loro percorso di vita. – sottolinea il neo presidente Paolo Ragusa, che continua – E in questa direzione l’ALS MCL Sicilia, in armonia con l’associazione nazionale e con tutto il movimento, nelle sue diverse articolazioni territoriali, lavorerà partendo dalla valorizzazione delle diverse esperienze positive già in campo nei territori. Essa nasce anche per mettere in rete e valorizzare le concrete opere di umana solidarietà portate avanti nei territori, sia direttamente dai circoli che dalla cooperazione sociale ispirata al movimento, offrendo testimonianza ai nostri valori».

ogni ambito territoriale solidarietà e responsabilità, per costruire e favorire con ogni mezzo il pieno inserimento degli immigrati nella società italiana e isolana, promuovendo i loro diritti e quelli delle loro famiglie, la convivenza e la cooperazione fra culture ed etnie diverse, nella costruzione della pace, della non violenza, nella salvaguardia del creato, concorrendo alla soluzione dei grandi problemi relativi al rapporto tra Paesi in via di sviluppo e Paesi industrializzati. Il tutto attraverso attività orientate alla crescita di una coscienza di fratellanza e amicizia tra i popoli, con lo scopo di combattere il razzismo, la xenofobia e l’emarginazione tramite l’interazione dei gruppi sociali diversi, contribuendo a creare una società aperta alle diversità di un mondo sempre più multietnico, multiculturale, nel rispetto e nella valorizzazione delle specificità storiche, culturali e religiose di ognuno.