È accaduto la scorsa notte sulla S.S. 417. L’uomo alla guida della sua Volvo C 30 stava percorrendo la strada che collega il capoluogo etneo a Gela (CL) quando una pattuglia del nucleo Radiomobile di Caltagirone gli ha imposto l’alt.

80 grammi di marijuana, conservata in due barattoli, circa 5 grammi di hashish nonché 250 euro in banconote di diverso taglio, per i quali l’uomo non ha saputo giustificarne la provenienza.

detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.procedere con una perquisizione personale e veicolare, al termine della quale sono stati rinvenuti e sequestrati:L’arrestato è stato relegato agli arresti domiciliari nella casa dei nonni della fidanzata a Niscemi.