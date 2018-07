E tanta è l’emozione, specie al circolo canoa di Catania dove il giovane canottiere è cresciuto. A dare l’annuncio della sua partenza è stato l’atleta e campione Fabrizio Messina, che tramite un post su facebook ha speso parole piene di orgoglio e stima nei confronti del giovane collega.

Si chiama, ha soli 17 anni ed è già considerato una giovane promessa del canottismo. L’atleta è partito venerdì da Catania per volare fino a Welland, dove fino al 7 agosto si svolgeranno le gare.“Canada2018, il piccolo Francesco Barbagallo - ha scritto - è un eroe, uno di quelli senza macchia e senza infamia che merita tutto quello che ha attorno a se. Un ragazzino timido e generoso che ha sempre saputo sacrificarsi per la squadra ed il club, spiccando sempre per le grandi doti fisiche ed atletiche dove la tattica soccombeva solo all'esperienza. Lui è amato da tutti perché rappresenta la rivincita dei buoni, lui è adorato perché alle sue braccia i più deboli hanno sempre affidato i sogni. Lui è il nostro eroe perché a soli 17 anni volerà domani in Canada per il suo primo mondiale azzurro, a Siracusa era un volontario con la bandierina... a Welland sarà il nostro beniamino”.