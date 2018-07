. Alle 22.45 circa dello scorso 25 luglio, la Sala Operativa della Questura ha diramato nota radio di un tentato scippo ai danni di due giovanissime turiste, da poco arrivate in città, precisamente lungo la via Naumachia. Nel breve volgere di pochi minuti, personale della Squadra Mobile Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” è giunto sul luogo del fatto per acquisire dalle vittime informazioni utili alla identificazione dell’autore del reato.fornivano precise descrizioni, a bordo di una piccola utilitaria di colore azzurro e che, durante le fasi dell’aggressione, il malvivente aveva minacciato di morte le sue vittime ma, a seguito delle urla delle donne, era fuggito facendo perdere le proprie tracce.vettura segnalata; nel frattempo, è giunta una successiva nota radio con cui venivano allertate le stesse pattuglie, di uno scippo appena consumato, ai danni di una coppia di turisti che si trovavano nella zona di via Androne. La donna, in particolare, ha riferito al personale intervenuto che, mentre era intenta a scaricare i bagagli dall’autovettura, aveva notato sopraggiungere un’autovettura - utilitaria di colore azzurro - a bordo della quale un individuo le strappava con forza la borsa che teneva in spalla, facendola rovinare per terra.scippo corrispondevano a quelle acquisite qualche minuto prima in via Naumachia. Gli agenti della Squadra Mobile, dopo un accurato sopralluogo ed un attento screening della zona, hanno individuato un impianto di video-sorveglianza dalle cui immagini emergeva che l’autore del reato aveva agito a bordo di una KIA Picanto, di colore azzurro, priva della targa anteriore.pochi minuti prima, presso gli uffici della locale Questura, una donna stava sporgendo denuncia di rapina, dichiarando che, mentre faceva rientro nella propria abitazione ubicata nella zona del centro storico cittadino, era stata avvicinata da un individuo il quale, dopo averla strattonata e scaraventata per terra, impossessatosi della borsa, si era dato alla fuga a bordo di una KIA Picanto di colore azzurro.di scippi - rapine, attuato dagli uomini della Sezione Contrasto al Crimine Diffuso in servizio moto-montato. La fitta rete di equipaggi dislocati sul territorio ha consentito di intercettare lungo via Plebiscito la vettura con alla guida l’uomo rispondente alle descrizioni segnalate. Da un attento controllo, all’interno del veicolo è stato rinvenuto un telefono cellulare, appartenente ad una delle vittime, e la targa anteriore dell’auto che Filippo Salvatore Pavone aveva opportunamente smontato al fine di rendere difficoltosa l’individuazione.che veniva restituita alle vittime che si complimentavano con gli agenti. Espletate le formalità di rito, Filippo Salvatore Pavone veniva associato presso la Casa Circondariale di Catania - piazza Lanza.