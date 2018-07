Indagati per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e infedele dichiarazione annuale Antonio Sivirino, il figlio Francesco e Maurizio Sangrigoli, ritenuti amministratori di fatto e di diritto dell'impresa.ha annullato l'ordinanza del Gip per il figlio Francesco Siverino, difeso dall'avvocato Luigi Latino, ed ha disposto la restituzione di tutti i beni oggetto del sequestro per equivalente. Per Antonio Siverino, difeso dall'avvocato Francesco Messina, il Riesame ha annullato il decreto preventivo limitatamente all'imputazione relativa alla sottrazione fraudolenta che sarebbe "stata realizzata - secondo la tesi della Procura - attraverso la vendita simulata di beni aziendali in favore dei figli". I giudici della Libertà hanno quindi disposto il dissequestro relativo a questo capo di imputazione. Il Riesame invece ha confermato per Antonio Sivirino il decreto limitatamente alla contestazione sulla dichiarazione infedele annuale che riporterebbe "elementi attivi di un ammontare inferiore - scrive la Finanza - a quelli effettivi ed elementi passivi inesistenti". Annullata l'ordinanza anche per gli altri figli e i terzi interessati, a cui sono stati restituiti i beni sequestrati e sbloccati i conti correnti. Sangricoli ha rinunciato al ricorso al Riesame.