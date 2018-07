Oggi al Comune di Catania è stato presentato lo staff e la rosa dei rossazzurri in vista della stagione 2018/19 con un abbraccio forte da parte di un Sindaco da sempre tifoso Salvo Pogliese. "Abbiamo dei simboli a Catania e una e' la maglia rossazzurra. Catania è uno slogan perfetto che sintetizza l’unione che lega la città alla squadra. Il Catanese ha assoluta necessità di percepire l’orgoglio e l’appartenenza da parte dei giocatori. Onorate questa maglia e sarete amati". Simile il pensiero dell'Assessore allo sport Parisi: “Dobbiamo e vogliamo tornare in alto per ridare lustro alla nostra Catania".: “Ringrazio tutti, in primis il Sindaco per aver messo a disposizione la casa di Catania. Il Catania e' tornato e siamo agguerriti. Siamo sempre in prima linea e ci rilasseremo un attimo solo quando saremo in Serie A". Finale dedicato alle convocazioni dove non compare il nome di Di Grazia. Il giocatore se non rinnova rimane fuori dal progetto, parole e musica di Pietro Lo Monaco. Una vicenda spinosa che col buon senso di entrambi merita di essere risolta.