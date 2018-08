"Il nostro programma di lavoro è in funzione del 30 agosto, data dell'esordio in campionato, ma l'obiettivo da raggiungere, adesso, è il passaggio del turno in Tim Cup. Non potrò disporre di alcuni undicesimi dell'assetto base, tra questi Peruzzi, Castro, Rolin e Spolli, ma proporremo una squadra all'altezza dell'impegno: sono convinto che faremo la partita e la faremo bene. Il Sudtirol rappresenta un banco di prova importante, è una formazione veloce e brillante, gioca con grande intensità. In generale, siamo pronti a vivere questa stagione con la voglia di rispettare i pronostici e vincere ma con intelligenza e consapevolezza: abbiamo tutto, potenzialità, stimoli, voglia e la mentalità di chi vuole conquistare. Dovremo vivere ogni gara con molta serenità, determinazione e grande umiltà ma anche, e sempre, consci delle nostre qualità".e preceduta dalla conferenza pre-partita, mister Pellegrino ha convocato 22 giocatori in vista della sfida in programma allo stadio "Angelo Massimino", contro l'F.C. Südtirol/Alto Adige, gara unica valida per il secondo turno eliminatorio della Tim Cup 2014/15. Questi gli atleti a disposizione di mister Pellegrino:- Ficara, Terracciano.- Capuano, De Matteis, Gyomber, Monzon, Parisi, Peruzzi, Ramos, Spolli.- Almiron, Calello, Chrapek, Garufi, Lodi, Martinho, Rinaudo.- Barisic, Calaiò, Di Grazia, Marcelinho, Rosina.