Il Catania tenta di tornare in Serie A dopo l'amara retrocessione della passata stagione ed in programma vi sarà anche un derby decisamente inedito come quello contro il Trapani. Un torneo, come sempre, lungo e insidioso con i rossoazzurri che sono dati come i favoriti tra le formazioni in lizza per centrare il salto nella massima serie. Il debutto per gli etnei, arriva in casa contro la Virtus Lanciano.Catania-BariSpezia-CataniaCatania riposaCatania-EntellaAvellino-CataniaCatania-VareseTrapani-CataniaCatania-LatinaTernana-CataniaCatania-BolognaLivorno-CataniaCatania-BresciaCittadella-CataniaCatania-CarpiCi siamo ecco la prima giornata. Il. Si giocherà al Massimino. Alla seconda giornata i rossoazzurri si recheranno in casa della. Alla terza, seconda trasferta consecutiva, in quel diLa cerimonia prosegue per le lunghe: per i calendari si deve ancora aspettare.Parlano alcuni presidenti delle formazioni che prenderann parte alla prossima stagione.Parla il sindaco di Lerici, Caluri.C'è il saluto del presidente della Lega di Serie B, Andrea Abodi.Sta per essere approntato il calendario del campionato numero 83 della Serie B.Alle 16 in punto il via al sorteggio ed alla compilazione dei calendari.