Il Catania alla sua prima uscita stagionale "esagera" e contro la formazione del Città di Mascalucia ne fa dieci. Da applausi anche la foltissima rappresentanza di supporters rossoazzurri che non hanno voluto mancare in alcun modo al debutto degli etnei. Finisce, dunque, 10-0 il primissimo test match della stagione con mister Pellegrino che comincia ad annotare le cose che sono piaciute ed altre, invece, da rivedere. Il mattatore è Barisic che sigla una pregevole tripletta. Bene anche Castro (due reti per lui). Presente a Torre del Grifo, dove si è disputato l'incontro anche il patron, Nino Pulvirenti.Terracciano (1'st Ficara); Peruzzi (10'st Parisi), Gyomber, Capuano (10'st Juan Ramos), Martinho (10'st Carillo); Izco (18'st De Matteis), Rinaudo (1'st Lodi), Chrapek (10'st Gallo); 11 Marcelinho, 9 Barisic (18'st Di Grazia), Castro (10'st Garufi).pt 2' Barisic, 16' Castro, 20' Barisic, 24' Izco, 33' Marcelinho; st 2' Chrapek, 9' Castro, 15' Barisic, 21' autorete Richichi, 29' Di Grazia.