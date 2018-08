Non manca molto all'avvio ufficiale della stagione: meno di un mese. Eppure, si comincia già a capire che il Catania vuole fare sul serio. Deve, del resto, fare sul serio per cancellare quell'onta della retrocessione che resta ancora una ferita aperta. Rinaudo di nuovo a Catania, si diceva. Per lui, contratto fino al 2017 per un costo del cartellino che si è aggirato a poco meno di 3 milioni di euro. "Volevo tornare a casa", sono state le sue prime parole appena atterrato e dopo essere stato accolto in aeroporto. "A casa". Quella casa che, evidentemente, era proprio Catania.in grado di affrontare un campionato infinito come la Serie B. Vi saranno anche uscite eccellenti. Lodi ha bassissime probabilità di restare in cadetteria; ed anche, anzi soprattutto, per Bergessio vale la stessa cosa. Il Catania è quasi pronto per l'unico obiettivo plausibile: tornare in Serie A.