L'allenatore del Catania, nella prima conferenza stampa stagionale, fa suoi i propositi di immediata risalita in Serie A già espressi dall'amministratore delegato Pablo Cosentino e dal capitano Mariano Izco. ''Sarà un torneo molto difficile - sottolinea il tecnico dei rossazzurri - ma la nostra è una squadra forte, che deve diventare vincente. Per riuscirci, dovrà lavorare duramente, andare avanti con un pensiero comune e unico: vincere. Il ruolo di favoriti, l'obbligo di vittoria e la consapevolezza della grande voglia di batterci che avranno tutti i nostri avversari non devono rappresentare un peso: le pressioni sono stimoli, in questoCon l'arrivo del nuovo preparatore atletico, Ventrone, è cambiata la metodologia di lavoro, più analitica, i calciatori vengono monitorati 24 ore su 24, gli aspetti tecnico-tattici ed atletici sono incastrati quotidianamente''. (ANSA)