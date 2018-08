: al club ligure il tesseramento dell’atleta". Fedato, dunque, in blucerchiarto e campagna acquisiti dei rossoazzurri che per il momento, almeno in entrata, resta ferma al palo. Ma siamo ancora agli inizi, del resto. Nel frattempo, va detto, che Maxi Lopez è sì tornato a Catania: ma la sua è un'apparizione di qualche ora. L'attaccante argentino è, infatti, ad un passo dalla firma col Chievo.L’accesso sarà consentito, fino ad esaurimento dei posti disponibili, esclusivamente agli abbonati che inoltreranno una richiesta via e-mail all’indirizzo abbonamenti@calciocatania.it, specificando nome e cognome ed allegando copia della Tessera del Tifoso “Cuore Rossazzurro” e del segnaposto. Gli stessi documenti ed il messaggio di conferma dovranno essere esibiti all’ingresso principale del Centro Sportivo “Torre del Grifo Village”, in occasione della presentazione.