acquisisce a titolo esclusivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Lodi; la società ligure acquisisce a titolo esclusivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Panagiotis Tachtsidis.Giovane ma già esperto, Chrapek ha disputato 59 partite e firmato 7 gol nella massima serie polacca; con la maglia della Nazionale Under 21, 11 presenze e 2 reti. A Torre del Grifo per le visite mediche e la firma del contratto quadriennale che lo lega al nostro club, Michal ha mostrato grande entusiasmo: “Sono molto contento di essere qui – ha dichiarato a calciocatania.it – e sono consapevole di avere una straordinaria opportunità per diventare un giocatore migliore. Spero di dare un contributo importante per tornare in Serie A e sono convinto di poter riuscire ad affermarmi in Italia. Lavoreremo in uno splendido Centro Sportivo: una struttura come Torre del Grifo Village è davvero preziosa, per la crescita di un calciatore. In questi giorni ho già conosciuto il Presidente, l’Amministratore Delegato, i dirigenti, mister Pellegrino ed il professor Ventrone: ho notato massima disponibilità e piena fiducia da parte di tutti e li ringrazio, non vedo l’ora di cominciare ad allenarmi con i miei nuovi compagni”. Il Responsabile degli Osservatori del Calcio Catania Diego Caniggia illustra così le caratteristiche tecniche di Chrapek: “Michal è un interno di centrocampo che abbina qualità e quantità, può giocare anche davanti alla difesa ed ha una buona visione di gioco. Dinamico, interpreta bene entrambe le fasi principali. È già un giocatore molto valido ed ha notevoli margini di crescita”.