Ed allora, perché Bergessio? Perché nelle scorse ore vi sono stati contatti ripetuti con la Sampdoria per sbrogliare alcune situazioni. Due riguardano Fedato e Maxi Lopez: il primo è in comproprietà e quasi certamente verrà riscattato dai blucerchiati; il secondo, invece, è destinato a ritornare a Catania ma solo sulla carta. Ben più che improbabile, infatti, un suo ritorno in maglia rossoazzurra. Nel mezzo c'è, per l'appunto, quell'interesse della Samp per Bergessio. Piace molto a Mihajlovic: ma l'offerta economica non è stata ancora presentata. Voci non confermate parlano del possibile inserimento nell'operazione di Piovaccari (di proprietà dei genovesi e l'anno scorso alla Steaua Bucarest). Vedremo.“Mi sembra che le idee del signor Cosentino e del presidente siano molto chiare e limpide: il loro obiettivo è tornare in Serie A e per fare questo la squadra deve avere un andamento molto costante e delle idee molto chiare. A riguardo bisogna esasperare il concetto di squadra che è quello che ti porta avanti e mai indietro. Dal coach Pellegrino a tutti i componenti dello staff tecnico, lavoreremo insieme per riuscire a raggiungere l’obiettivo che la società ha tracciato".