"Il Catania era come un figlio". Lo afferma ai microfoni di Rei Tv l'ex AD Pietro Lo Monaco commentando la retrocessione in serie B. "Ho provato - dice il patron del Messina, che non esclude un possibile ritorno in rossazzurro - un dolore quasi fisico, solo un demente avrebbe potuto fare fallire la società". Vi proponiamo il servizio di Rei Tv.