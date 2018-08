Mister Pellegrino, rinconfermatissimo a furor di popolo, tecnico degli etnei per il prossimo campionato in cadetteria è già in clima stagione 2014/2015. Il prossimo campionato sarà una bolgia: e lo sa benissimo così come ha spiegato ieri pomeriggio nel corso del suo intervento radiofonico a Radio Cuore: "Beh, la fiducia che mi è stata data va ripagata e, da parte mia, non vedo l'ora di ricominciare. Prima, però, lasciatemi ringraziare i miei calciatori che nelle ultime partite hanno dato tutto".Con sempre più insistenza si fa avanti l'opzione che possa essere Giampiero Ventrone (storico collaboratore di Marcello Lippi alla Juventus) il nuovo preparatore atletico dei rossoazzurri.