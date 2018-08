Davanti ad un parterre nutrito sono state sorteggiate le 25 squadre partecipanti distribuite nei sette gironi. Come dicevamo parterre di primo livello con l’Assessore allo Sport del Comune di Catania Valentina Scialfa che ha portato i saluti del sindaco Enzo Bianco, mentre il Coordinatore del Dipartimento Beach Soccer Santino Lo Presti ha messo in evidenza i meriti della Domusbet Catania Bs e l’importanza dell’evento internazionale: “siamo molto felici che la Sicilia e Catania possano ospitare un evento cosi importante. Turismo e sport sono il connubio perfetto per rialzare l’economia. Il beach soccer non si ferma anche grazie a società organizzate come la Domusbet Catania Bs che grazie al presidente Giuseppe Bosco ha messo tutti i mezzi per vivere un evento eccezionale.“Catania è una città splendida e sono sicuro che l’edizione 2013 dell’Euro Winner Cup sarà di primo livello. Ringrazio la Domusbet Catania Bs che sta mettendo a disposizione tutta la macchina organizzativa. Il Beach soccer continua nella sua opera di sviluppo e la convenzione con la FIFA aiuta il nostro processo di crescita. Ormai siamo una realtà che vuole solo migliorare anno dopo anno. Macchina organizzativa come dicevamo che sta lavorando a maniche rimboccate per essere pronta giorno 3 giugno inizio delle gare. Santi Rando in prima fila, presidente del COB (Comitato organizzatore beach Catania): “Stiamo ultimando i lavori per completare la Domusbet Arena Beach stadium. Sarà il fiore all’occhiello della manifestazione con oltre 2000 mila posti a sedere. L’Arena è solo l’inizio perche’ vogliamo coinvolgere tutti gli sport da spiaggia perché potrebbe diventare la loro casa”Domusbet Catania Bs – ITA, Aluminios Sotelo – ESP, Kreiss – LTVBSC Kristall – RUS, SC Braga – PORT, AO Kefallinia – GRE, SK Augurenemat ESTArtur Music – UKR, Beach soccer Egmond – NED, Falfala Kfar Qassem – ISRSeferihisar Cittaslow – TUR, Bate Borisov – BLR, Ushkyn-Iskma – KAZSable Dancers – SUI, CS Djoker – MDA, BS Bohemians 1905 – CZE, POrtsmounth Bs Club – ENGMilano Bs – ITA, Grembach Lodz – POL, MFC Spartak 2012 – BUL, Marseille Beach Team – FRA.BSC Lokomotiv – RUS, Goldwin Plus – HUN, Terracina Bs – ITA, Rostocker Robben – GER.