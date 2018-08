La verità è che, in questo finale di campionato, c'è da aspettarsi ormai di tutto. Lo ha dimostrato del resto anche la compagine etnea travolgendo la Roma. Ma si deve vivere alla giornata e, Sassuolo o meno, a Bologna ci sarà comunque l'invasione di duemila supporters di fede rossoazzurra a sostegno della squadra. Adesso, è il Chievo la quartultima in graduatoria: la formazione clivense stacca di quattro punti il Catania di Pellegrino.mirate esclusivamente a realizzare un graduale rodaggio in vista della sfida del Dall'Ara: il Catania lavorerà così, da oggi a sabato. Già da lunedì, in occasione del primo appuntamento settimanale a Torre del Grifo, massima concentrazione. Calendario degli allenamenti: oggi, doppia seduta; domani e venerdì, rossazzurri in campo alle 15.00; sabato, rifinitura alle 10.30.