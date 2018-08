I rossoazzurri alla volta di Verona. Quella "fatal Verona" per alcuni, diventa la "decisiva Verona" per i rossoazzurri. Al Bentegodi non ci sono risultati a disposizione se non la vittoria per continuare a sperare. "A Verona dovremo essere capaci di dare conferme, affrontando un'autentica prova di maturità con personalità e mantenendo costantemente lucidità in mezzo al campo - spiega sul sito ufficiale degli etnei, Maurizio Pellegrino -. Quando si pensa soltanto alla partita da disputare, applicandosi con equilibrio e concentrazione nelle due fasi di gioco, si può sempre far gol. Dobbiamo incrementare il numero di certezze, sul rettangolo verde: maggiori certezze danno maggiore organizzazione e più possibilità di successo. Alla luce del lavoro quotidiano, l'ottimismo è doveroso e logico".35 Ficara, 1 Frison.34 Biraghi, 33 Capuano, 24 Gyomber, 6 Legrottaglie, 18 Monzon, 2 Peruzzi, 5 Rolin, 3 Spolli.28 Barrientos, 19 Castro, 13 Izco, 10 Lodi, 8 Plasil, 15 Rinaudo.9 Bergessio, 23 Boateng, 36 Caruso, 7 Fedato, 26 Keko, 11 Leto.