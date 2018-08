Di certo c'è solo che a quattro partite dalla fine e con cinque punti di distacco dalla zona salvezza, tutto diventa quasi surreale da commentare. Con mister Pellegrino in panchina è arrivata una sconfitta di misura (immeritata) a San Siro contro il Milan ed una vittoria (convincente) contro la Sampdoria: una cura - quella del tecnico ibleo - che finora è sembrata servire. Ma, oggi, è troppo tardi. Ed allora al Bentegodi domenica a pranzo - si gioca alle 12.30 - si proverà ad allontanare per quanto ancora possibile lo spettro della retrocessione.Ed anche a Verona non ci sono mezzi risultati: conta solo vincere per restare ancora in vita.e valida per la trentacinquesima giornata del Campionato Serie A Tim 2013/14, saranno in vendita fino alle ore 19.00 di sabato 26 aprile, ai sensi della normativa vigente. I tagliandi del Settore Ospiti, riservati ai possessori di Tessera del Tifoso in originale, saranno disponibili al prezzo di € 18 più diritti di prevendita. Per l'acquisto dei tagliandi validi per il Settore Ospiti e per l'accesso al Settore è necessario esibire il documento di riconoscimento e la Tessera del Tifoso in originale.Punti vendita Best Union Company in tutta Italia, accedi alla mappa sul sito: https://multichannel.bestunion.it/forumweb/UI/CalcioIta/ListaPV.aspManolo Tour di Patanè Maria Cristina - Aci Castello (CT) 95021 - Via Stazione, 26D'Annunzio Viaggi - Catania (CT) 95128 - Via D'Annunzio 70Touring Catania - Catania (CT) 95127 - via Pola, 9/D