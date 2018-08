Tra i pali, la gerarchia dei portieri - dalla seconda parte del campionato - sarebbe stata indiscutibilmente a suo favore. Ed oggi ha dimostrato che, quantomeno, riesce a dare sicurezza al reparto difensivo.Ennesima partita tutt’altro che trascendentale. Si fa bere di netto da Okaka in occasione del momentaneo 1-1.Match condotto con una personalità disarmante. E’ giovanissimo ed è la nota lieta del Catania di questa stagione.A volte si lascia prendere da un nervosismo inutile (vedi nel primo tempo il fallo su Okaka). Oggi ha messo al servizio della squadra tutta la sua esperienza.Sembra afflitto da un blocco psicologico che non riesce proprio a farlo giocare.Motore e anima di una squadra che oggi ha deciso di giocare finalmente a calcio.In ombra da molte, troppe, partite oggi è tornato ad essere metronomo di centrocampo.Incomprensibile come sia riuscito a fallire un gol ad un centimetro dalla linea di porta. Per il resto, si propone in buone geometrie ma resta sempre troppo timido in mezzo al campo.Gioca a intermittenza. Serve l’assist a Bergessio. Ma da lui è giusto pretendere parecchio di più.Da predicatore nel deserto a liberatore: oggi di gol ne avrebbe potuti segnare almeno tre.Fallisce il gol più semplice del mondo e poi regala al Massimino una gemma. Nel complesso una buona partita.