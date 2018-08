"Dal punto di vista personale è stata una grande emozione", ha raccontato il tecnico a fine match. La salvezza resta un miraggio ma, perlomeno, oggi si è avuta la sensazione che il Catania voglia concludere questo campionato in modo dignitoso: "Quello di oggi è stato l'atteggiamento. Abbiamo corso, abbiamo lottato fino alla fine e finchè ci saranno punti in palio noi vogliamo giocarcela fino in fondo. E dico anche che dal punto di vista mentale possiamo fare ancora di più". Infine, l'ultima parola sul pubblico: "E' stato straordinario".