“Ho voluto essere qui e non commentare ieri a caldo perché volevo avere più tempo per riflettere e per una forma di rispetto nei confronti di chi vuole bene al Catania. Stare qua a commentare la partita di ieri mi fa anche rabbia: l’avete visto tutti come abbiamo giocato e quando il migliore in campo è il portiere avversario significa che abbiamo preparato bene la partita. Col Napoli abbiamo commesso degli errori ma abbiamo creato tanto. Quando giochi con le grandi soffri. Ma non riusciamo proprio a concretizzare. Noi non alziamo bandiera bianca”.“Se andiamo a vedere la partita di ieri, per come siamo scesi in campo dico che ci crediamo ancora. Perché stare a qua a fare dei discorsini non ho voglia: voglio dirvi che la situazione è drammatica ma o ci piangiamo addosso oppure ammettere che nonostante la situazione attuale abbiamo ancora da giocare e stare sul pezzo. Dopo la partita con la Lazio hanno giocato anche dei fattori psicologici, che non vanno giustificati, e fisici perché abbiamo perso altri uomini”.“Ieri non c’era da parlare ma solo da stare zitti. Quando esci dal campo con un fardello così pesante c’è solo da ricostruire e riporre le basi: questo significa lottare fino in fondo. Ieri c’è stata solo una grande tristezza. Se guardiamo indietro è un casino ma ci sono margini per il Catania”.“La verità è che delle cinque dietro è stato fatto solo un punto: significa che siamo tutte in difficoltà. Domenica è un’altra finale. Ogni volta ci viene data una nuova chance: e questo ci da ancora speranza”.“Io ci penso venticinque ore al giorno a come risolverli. Anche ieri abbiamo regalato noi all’Udinese le azioni più pericolose: la mancanza di tranquillità, nel momento più determinante, diventa decisivo. Siamo ultimi: è chiaro che ci sono dei problemi. Ma se è vero che abbiamo molte colpe è anche vero che tante volte le cose non sono andate come dovevano andare”.“Il Torino è una delle quadre più complicate da affrontare soprattutto per chi gioca in casa. Ma poco importa: a questo punto…”.“Non voglio fare appelli per la partita di domenica. Sono qua per dire la verità: abbiamo dei problemi e per poter sostenere questo momento dobbiamo mettere assieme tutte le energie. Io so come si sente la gente così come so come ci sentiamo noi. Noi dobbiamo andare in campo e giocare, senza appelli”.