Una Volante, insospettita dai movimenti di un giovane che era stato visto entrare e subito dopo uscire da una sala giochi per poi allontanarsi con il proprio motorino, ha seguito a distanza l’uomo fino in via Masaniello dove il predetto, parcheggiato il mezzo e dopo essersi voltato più volte per osservare chi vi fosse intorno, si è introdotto all’interno di un autocarro di cui possedeva le chiavi. Avendo visto il giovane uscire dal veicolo con in mano una busta di plastica, gli agenti hanno decisp di bloccarlo. All’interno della busta gli agenti hanno così trovato 11 involucri di cocaina e 24 di marijuana e, dopo la perquisizione personale, un discreto numero di banconote di diverso taglio. Il giovane è stato tratto in arresto e, su disposizione dell’ A.G., trattenuto presso le camere di sicurezza della locale Questura in attesa di giudizio per direttissima. Inoltre, l’autocarro è stato sequestrato per verificarne la provenienza.