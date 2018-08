Il neo presidente, docente dell’Università di Catania, che ha ricoperto nello scorso quadriennio il ruolo di presidente della Fondazione dell’Ordine, subentra a Carmelo Maria Grasso che ha brillantemente guidato la categoria nei precedenti sei anni. Cascone si è insediato come Presidente del nuovo Consiglio, composto da Valeria Vadalà (vice presidente), Mauro Scaccianoce (segretario), Alfio Grassi (tesoriere), Carmelo Maria Grasso (delegato alla Consulta regionale), e dai consiglieri Aldo Abate, Lucilla Aiello, Luigi Bosco, Giuseppe D’Urso, Fabio Giovanni Filippino, Mario Finocchiaro, Antonio Leonardi, Enzo Livio Maci, Giuseppe Marano, Giuliana Saitta.e competenze ormai consolidato – ha affermato il neo presidente Cascone – in un percorso di crescita ed evoluzione di un Ordine che nel tempo ha affermato il suo ruolo sociale, diventando riferimento per la categoria e il territorio. Ogni attività punterà dunque alla valorizzazione della figura dell’ingegnere, concentrando l’attenzione sulle problematiche che ruotano attorno alla professione, nell’ottica di unitarietà e coesione della categoria. In Consiglio sono presenti professionisti impegnati in attività diversificate tra loro, la multidisciplinarietà è un plus valore per trovare gli strumenti e le azioni più idonee per soddisfare le esigenze degli iscritti e del territorio».ai giovani ingegneri, saranno i temi centrali dell’attività del prossimo Consiglio. «La presenza di sei giovani ingegneri nel Consiglio dell’Ordine – ha continuato Cascone - è il segno tangibile che intendiamo scommettere sui professionisti del futuro, provando ad aprire nuove strade che tengano conto delle loro idee e della loro creatività». In questo quadro sarà rilevante l’impegno verso il terzo settore – quello degli ingegneri dell’Informazione - che abbraccia un numero crescente di iscritti nonché quello verso i temi della formazione obbligatoria. «L’aggiornamento professionale continuo – ha concluso - è nella tradizione delle attività dell’Ordine; oggi l’impegno è quello di rendere la formazione più accessibile e sempre di maggiore qualità grazie al supporto della Fondazione: questo costituisce uno dei punti fermi del Consiglio dell’Ordine per il prossimo quadriennio».