(società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti) siciliane, e la conseguente gestione liquidatoria unitaria. Nell’ambito della riforma di trasformazione degli Ato, è previsto il trasferimento delle competenze alle Srr o ai Comuni organizzati in forma singola o associata. La norma stabilisce, tra l’altro, nella data del primo ottobre 2013 l’avvio dei commissariamenti degli Ato dell’Isola che dovrebbero entrare a regime entro il 15 gennaio del prossimo anno. Per ottemperare alle superiori determinazioni l’assessore regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità ha nominato quale commissario straordinario delle tre ex Ato 1, Ato 2 e Ato 3 Catanesi, Antonella Liotta, attualmente commissario straordinario della Provincia di Catania.ha provveduto a delegare l’ingegnere Salvatore Raciti, dirigente provinciale del servizio Ambiente (autorizzato a costituire un apposito gruppo di lavoro), che sicuramente con la sua professionalità saprà svolgere al meglio il nuovo ruolo nell’interesse della comunità.