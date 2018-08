Due allenamenti, e più di tre ore complessive passate tra il campo e la palestra. Sul sito ufficiale si legge di una “grande concentrazione e massima applicazione hanno caratterizzato la doppia seduta odierna”. Ed ancora: “In mattinata, programmi individualizzati in palestra e corsa con accelerazioni e frenate in campo. Nel pomeriggio, completata la classica attivazione, il gruppo si è dedicato invece ad esercitazioni tecniche a coppie e tiri in porta, disputando successivamente partitelle a pressione. Infine, esercizi di coordinazione e stretching”.Ma Maran deve fare anche di necessità, virtù. Soprattutto in difesa dove, perso per almeno due gare Nicolas Spolli, ritrova almeno un redivivo Bellusci. Ma, al di là dei report dell’infermeria, la strada è ormai tracciata: ed è quella di non interrompere la svolta data domenica scorsa ad un campionato partito col piede sbagliato ma che, adesso, può tornare ad essere in qualche modo nuovamente esaltante. Guardando, però, il meno possibile alla passata stagione.