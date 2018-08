Il sequestro si è reso necessario, in quanto il luogo in questione è stato trasformato in una discarica di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. All'interno dei locali della stazione, infatti, sono stati ritrovati migliaia di pneumatici fuori uso che, in maniera illecita, imprese del settore senza scrupolo avevano nel corso del tempo abbandonato, invece di conferirli negli appositi siti. Sono stati anche ritrovati diversi scatoloni contenenti farmaci, di cui molti ancora non scaduti.Le indagini proseguono per cercare di giungere alla identificazione dei soggetti responsabili dell'azione delittuosa e per risalire al deposito di provenienza dei prodotti farmaceutici.Per lungo tempo la dismissione della linea Taormina Randazzo, da parte delle Ferrovie dello Stato, è stata al centro di aspre critiche da parte delle comunità che vivono a ridosso dei confini tra le province di Catania e Messina. Nel corso degli anni, tra l’altro, sono state diverse le richieste inviate alla RFI da amministratori del territorio e da varie associazioni locali, per tentare di ripristinare la tratta ferroviaria in questione, che insistendo su un’area di particolare pregio ambientale e paesaggistico potrebbe anche essere utilizzata per fini turistici.