E' un topo d'appartamento dal talento circense quello che è riuscito intorno alle 21 è riuscito a introdursi a casa del pensionato Sebastiano Grasso che vive al terzo piano di uno stabile di via Leonardo da Vinci ad Acireale.e lo ha ferito al collo, alla mano e al braccio dopo che il 77enne aveva cercato di reagire. A ricostruire la dinamica della rapina, su cui indagano i carabinieri di Acireale, è stata l'emittente Rei Tv. Sono già scattate le ricerche del ladro acrobata che è fuggito attraverso i tubi di plastica riuscendo a far perdere le sue tracce. L'anziano è stato soccorso e medicato all'ospedale di Acireale. Non è la prima volta che il palazzo è bersaglio di furti e rapine.