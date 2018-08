Sul posto, ieri sera, con enormi difficoltà a causa delle viuzze strette, sono giunti i Vigili del Fuoco di Randazzo, che purtroppo hanno avuto un guasto alla pompa e, in un primo momento, si sono dati da fare con mezzi di fortuna. Quando la pompa si è sbloccata, i pompieri sono riusciti a spegnere le fiamme, ma non ad evitare la distruzione delle vetture. Tutto è accaduto intorno alle 20, nella centrale via Duca degli Abruzzi a Randazzo, dove, forse a causa di un corto circuito, una Minicar ha sprigionato delle fiamme che ben presto hanno incendiato l’intera vettura. Non è stato possibile spegnere la piccola auto avvolta dalle fiamme che hanno immediatamente attaccato altre due autovetture posteggiate nelle immediate vicinanze, una Citroen C3 e una Lancia Y. La Citroen è stata subito spostata dalla proprietaria riportando, così, danni solo nella parte posteriore, più vicina all’incendio.Le altre due automobili sono invece state completamente distrutte dalle fiamme.