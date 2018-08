Nel corso dell’operazione sono stati impiegati complessivamente 48 Carabinieri del Reparto Operativo, della Compagnia Catania Piazza Dante, del N.A.S. e del Nucleo Cinofili, oltre al supporto aereo fornito dall’elicottero del 12° Nucleo CC di Catania. La posizione privilegiata dal velivolo ed il supporto di strumentazione a raggi infrarossi ha permesso di localizzare alcuni individui intenti a d ammaestrare animali. I militari hanno quindi proceduto ad effettuare numerose perquisizioni personali e locali a carico di pregiudicati con precedenti specifici per stupefacenti, rinvenendo 8.000 euro in contanti, nascosti sotto il tappetino di una macchina in un garage, sicuramente provento della vendita di droga.Nell’attività di pattugliamento nelle vie del quartiere si è provveduto al controllo di 72 persone, delle quali la gran parte pregiudicati, e 25 mezzi, provvedendo anche a contestare violazioni al Codice della Strada per guida senza patente, con relativa denuncia del conducente, guida di motociclo senza casco e mancanza di assicurazione.