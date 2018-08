L'episodio è avvenuto la notte scorsa ad Acireale, vicino a un negozio di articoli per animali che era stato depredato. Il ferito è un napoletano di 44 anni. E' ricoverato nell'ospedale di Acireale dove sono stati medicati anche due carabinieri rimasti contusi. Due banditi sono fuggiti.Un primo colpo d'arma da fuoco era stato esploso in aria, a scopo intimidatorio, da uno dei militari giunti sul posto: l'uomo non si ferma e raggiunge ugualmente l'auto. Contestualmente, il militare autista della gazzella, accortosi della situazione di pericolo si è avvicinato anch'egli alla Citroen con a bordo i tre individui intimandogli di alzare le mani. Contemporaneamente ha tentato di contattare la Centrale per chiedere rinforzi. Tuttavia, il conducente della Citroen è partito a forte velocità trascinando per qualche metro il carabiniere, tentando di investire il capo equipaggio il quale perdendo equilibrio ha esploso accidentalmente un colpo arma fuoco che ha ferito all'addome uno dei tre.