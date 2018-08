“Per quanto riguarda la Micron – ha spiegato Bianco –, anche raccogliendo l’appello della Cgil, il giorno 9 ottobre parteciperò a Roma all’incontro con il ministro dello Sviluppo economico Flavio Zanonato per la verifica del contratto di programma. Sarò in prima linea, con lavoratori e sindacati per battermi per la tutela dell’azienda e dei posti di lavoro. Occorre svolgere una discussione seria tra tutte le parti in causa. Anche la situazione della Myrmex – ha proseguito Bianco – con 76 ricercatori altamente specializzati costretti all'inattività è gravissima e la proprietà deve dirci se ha davvero intenzione di lavorare per un progetto industriale serio e concreto, cosa che finora non è stata fatta. Intanto ritengo giusto perseguire ogni possibile strada, come sto già facendo personalmente, coinvolgendo soggetti privati e istituzionali e partner anche internazionali”. Il sindaco di Catania ha sottolineato poi come sia “indispensabile coinvolgere nella vertenza anche l’assessore alle attività produttiva Linda Vancheri e il presidente della Regione Rosario Crocetta”.