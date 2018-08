"L’incremento dell’aliquota al 22% non potrà essere assorbito dalla quasi totalità delle imprese siciliane, già schiacciate dalla crisi economica, e si riverserà direttamente sui prezzi al dettaglio, determinando una contrazione dei consumi fino al -3% - spiega Tanasi – L’ulteriore riduzione degli acquisti porterà migliaia di piccole attività a chiudere i battenti nel corso del 2014. Saranno migliaia gli esercizi commerciali al dettaglio che, per gli effetti diretti e indiretti dell’Iva, saranno costretti a chiudere entro la fine del prossimo anno.che l’aumento dell’Iva sarà in Sicilia un vero e proprio “colpo di grazia” per il commercio, e produrrà la perdita di almeno migliaia posti di lavoro nei prossimi mesi".