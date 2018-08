tragicommedia sperimentale e un po' assurda in quindici movimenti e un epilogo" , scritto da Pietro Guarnotta e diretto da Saro Minardi., si tratta di un testo per il teatro che, nella forma e nel registro, ha la brillantezza di una commedia (che non disdegna i toni comici), mentre nella sostanza e nei contenuti (non sempre espliciti) rivela realtà drammatiche che sfociano perfino in un’ipotetica tragedia. La “tragicommedia”, ambientata in un futuro non molto lontano, mostra un possibile panorama sociale connotato da una perdita di valori pressoché assoluta: se, da un canto, gli eventi appaiono paradossali (di qui l’aspetto assurdo evocato dal sottotitolo), d’altro canto, essi innescano nello spettatore meccanismi di riflessione che vanno ben oltre gli avvenimenti, spesso frivoli e talvolta volutamente banali, descritti nel testo.L’opera, intrisa di comicità, riesce a veicolare la trattazione – pur accennata – di numerose tematiche attuali e scottanti: i rapporti di coppia, l’incomunicabilità, la volubilità dei sentimenti, la diversità nei suoi vari aspetti, il valore della cultura, la complessità e l’ambiguità delle relazioni sociali, il senso della giustizia, l’evoluzione etica sempre più veloce e “travolgente”.