componente dell’ufficio di gabinetto dell’Assessorato regionale del turismo, sport e spettacolo., non più differibile, che i soci costituitivi dell’ente teatrale adempiano senza ulteriori ritardi l’obbligo di erogazione delle somme dovute. “Nonostante la grave situazione finanziaria locale e nazionale - ha sottolineato Milazzo - è urgente provvedere al concreto trasferimento nelle casse del teatro dei finanziamenti già approvati e stanziati. E’ questo il primo passo verso una dotazione finanziaria adeguata, ferma restando la necessità di razionalizzare e contenere i costi. Siamo pronti ai sacrifici, ma a patto di non scendere sotto quella soglia che consente di salvaguardare l'occupazione dei lavoratori e mantenere una programmazione di qualità, come conviene ad un Teatro Stabile dalla storia ultracinquantenaria e da sempre tra i primi in Italia. Bisogna impedire l’incombente collasso dell’ente. Lo chiede la città e lo impone il valore che l’arte e la cultura rappresentano per la società civile. E' dunque necessario che la politica faccia chiarezza e adotti comportamenti conseguenti e responsabili”.In atto il Cda del Teatro Stabile di Catania risulta così composto: